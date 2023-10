Andrea Bocelli anuncia novo show em SP com ingressos a partir de R$ 544

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenor italiano Andrea Bocelli, que em fevereiro deste ano anunciou uma apresentação em São Paulo para maio de 2024, fará mais um show na cidade -no dia 25 de maio, no Allianz Parque.

A turnê, que celebra os 30 anos de carreira do artista, também passa por Belo Horizonte e será acompanhada por orquestra e coral, além de artistas convidados.

Ele apresenta os sucessos de sua carreira, como "Con Te Partirò", "Per Amore" e "Vivo Por Ella". A última vez que o artista esteve no Brasil, onde já fez cinco turnês, foi em 2018.

Os ingressos para a nova data já estão à venda no site Eventim e custam a partir de R$ 544,50 no setor prata na entrada social (com parte da renda revertida para o Médicos Sem Fronteiras) e vão até R$ 2.541, na platinum.

Ainda há ingressos disponíveis para a data anunciada anteriormente, no dia 26 de maio, nos setores ouro (R$ 1.135), e rubi (R$ 1.815).