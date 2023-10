Duda Beat se pronuncia sobre acusação de plágio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duda Beat se pronunciou nas redes sociais após ser acusada de plagiar o cantor Emicida em sua nova música "Magia Amarela", lançada com Juliette na madrugada desta quarta-feira (18). Em resposta à reclamação de Evandro Fióti, irmão do cantor, nas redes sociais, a cantora negou qualquer responsabilidade criativa no trabalho.

A nota publicada no X, ex-Twitter, foi, após alguns minutos, excluída. Nela, a cantora diz ter sido contratada pela Bauduco como intérprete para campanha publicitária e atribui à marca toda a responsabilidade pela criação artística.

"Não existe qualquer participação criativa da artista na concepção da campanha, identidade visual, letra ou produção musical da faixa/jingle publicitário", diz a nota.

A cantora ainda afirma que estava ciente da semelhança com o projeto "AmarElo", de Emicida, mas foi surpreendida quando o nome de Felipe Vassão (um dos autores) não foi citado: "A exclusão do de Vassão do time de autores do jingle não foi informado pelo cliente".

A nota também diz que as medidas cabíveis serão tomadas: "sua equipe jurídica tomará as medidas cabíveis para garantir a integridade artística e ética de sua participação".

A maioria dos mais de 100 cometários publicados enquanto a postagem estava no ar reclamam da postura da equipe da cantora. "Ninguém da equipe sequer achou estranho que um projeto BASEADO EM AmarElo, Do Emicida, não tinha o EMICIDA representando? Achei uma desculpinha esfarrapada", comentou a usuária @rahmachiori.

O usuário Caio Baltazar cometa que Duda deveria ser "uma mulher adulta que responde pelos contratos que assina e pelos projetos que aceita".

Mais cedo, a assessoria de Juliette também informou que a música "Magia Amarela" faz parte de uma campanha publicitária e que a cantora foi contratada como uma das intérpretes. Ela segue em contato com os contratantes responsáveis pela criação da música para ter mais esclarecimentos, segundo nota.