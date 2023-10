Filho de Faustão afirma que a recuperação do apresentador vai ser difícil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, deu novos detalhes sobre o estado de saúde de seu pai nesta quinta-feira (19). As declarações foram feitas durante uma participação de João no programa Melhor da Tarde, da Band.

Faustão passou por um transplante de coração no fim de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Na transmissão, Silva disse que a recuperação de Faustão é difícil e complicada, e que envolve sessões de fisioterapia.

"Ele está bem, mas a recuperação é difícil e complicada. Tem que fazer fisioterapia para caramba e é difícil, e a fisioterapia é chata."

João ainda disse que deve demorar para Faustão voltar ao trabalho na televisão. "Eu acho que é cedo, mas quem sabe. Eu acho que a pessoa tem que fazer tudo na vida. Não pode aposentar, parar."