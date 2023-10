Meryl Streep e marido estão separados há seis anos, afirma porta-voz da atriz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os últimos meses não andam muito bem para os relacionamentos dos famosos. Depois de Will Smith e Jada Pinkett revelarem que estão separados há sete anos, agora foi a vez de Meryl Streep afirmar que ela e –o até então– marido não estão mais juntos.

Um comunicado do porta-voz da atriz foi enviado ao jornal americano Page Six. "Don Gummer e Meryl Streep estão separados há mais de seis anos e, embora sempre cuidem um do outro, eles escolheram vidas separadas."

A última aparição pública dos dois juntos foi no Oscar de 2018. O ex-casal tem quatro filhos: Henry Wolfe, 43, as atrizes Mamie Gummer, 40, Grace Gummer, 37, e Louisa Jacobson, 30.