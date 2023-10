Vladimir Brichta fica com vaga de Manoel Soares no Papo de Segunda até o final do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vladimir Brichta vai completar o time de apresentadores do Papo de Segunda, do canal pago GNT, até o final do ano. O ator entra na vaga deixada por Manoel Soares, que deixou o Grupo Globo em junho e comandava a atração ao lado de João Vicente de Castro, Francisco Bosco e KondZilla.

Desde então, a quarta vaga do programa estava em aberto. Brichta assume a função a partir de segunda-feira (23). O acordo é para que ele fique até o encerramento desta temporada, uma vez que em breve também estará a todo vapor com as gravações do remake de "Renascer", no qual dará vida ao vilão Teodoro.

O marido de Adriana Esteves já chegou a participar da atração, mas na condição de convidado. Foi em março deste ano, ainda com Manoel Soares no comando.

"Adoro o programa que, como uma crônica semanal, aborda temas por vezes complexos e outras triviais, mas sempre tentando ouvir os diferentes pontos de vista para que o público se interesse, se divirta e possa, quiçá, refletir sobre o seu próprio ponto de vista", diz Brichta.

"Acho que minha participação pode contribuir com humor, leveza e inúmeras incertezas que trago comigo, sempre do ponto de vista de um ator baiano, radicado no Rio, pai, marido, filho, irmão... E sem redes sociais, ainda que bastante curioso."

A chegada do novo colega foi comentada por João Vicente de Castro. "O Brasil inteiro já conhece o ator talentosíssimo e galã Vladimir Brichta, mas nem todo mundo sabe que, além disso, ele é um homem muito inteligente, curioso e conectado com o debate público, sempre querendo entender o que está acontecendo e falar sobre os movimentos que a gente vê em nossa sociedade", elogia.

"Ter uma pessoa com a potência dele no Papo é uma das grandes notícias que tive esse ano", afirma. "Mal posso esperar para ele se juntar a nós e fazer o que a gente faz de tão legal: uma roda de conversa democrática, fundamentada e inclusiva para quem está assistindo ao programa."

O Papo de Segunda é exibido às segundas-feiras, às 22h15. Em temporadas anteriores, a atração contou com nomes como Emicida, Fabio Porchat, Leo Jaime, Marcelo Tas e Xico Sá entre seus comentaristas.

