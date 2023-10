Lexa é vista de mãos dadas com ator da Globo e afirma: 'Acho que a fila andou'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Solteira, mas não sozinha. Após um mês desde a separação de MC Guimê, Lexa aparentemente já conheceu outra pessoa. Na madrugada deste sábado (22), a funkeira foi vista de mãos dadas com o ator Ricardo Vianna.

A cantora e ele chegaram juntinhos a um ensaio de Carnaval na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde ela é rainha de bateria. Depois, os dois foram filmados dançando salsa e compartilharam o momento no Instagram.

Em um show na mesma noite, a artista conversou com o público e disse que sua vida está uma loucura. "Não sei se estou mais solteira", afirmou. O momento foi registrado pela mãe de Lexa, Darlin Ferratrry, que escreveu na legenda: "acho que a fila andou."

O término com Guimê foi o terceiro em oito anos de relacionamento. Ricardo ficou conhecido em 2016, quando participou de "Malhação: Pro Dia Nascer Feliz". Ele também atuou em "Tempo de Amar" e "Verão 90".