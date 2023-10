Com baixa audiência e criticado, Pipoca da Ivete será retirado do ar em 2024

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo não vai continuar com o programa Pipoca da Ivete em 2024. Atualmente no ar nas tardes de domingo, a emissora optou por não mudar o horário do projeto e extingui-lo da grade. Para o ano que vem, o Domingão com Huck passará a ter duas partes, uma antes e depois dos jogos do futebol brasileiro.

Com isso, a atual leva de programas será a última da atração de auditório de Ivete Sangalo. Ao todo, foram duas temporadas exibidas às 14h20 nos domingos à tarde. O último episódio irá ao ar em 17 de dezembro.

Ivete vai continuar como apresentadora da Globo e seguirá como comandante do programa The Masked Singer Brasil, que troca de horário também e evitará o confronto com o Campeonato Paulista na Record.

O Pipoca da Ivete já era questionado na emissora desde o ano passado. A primeira temporada não teve bons índices, mas manteve a liderança e trouxe bom faturamento. A nova leva só saiu do papel para se manter a boa monetização em uma faixa que não costuma faturar muito.

Mas as mudanças feitas no formato não deram certo. Entre elas, está o quadro musical Meu Namorado É o Melhor. Nele, casais fazem apresentações artísticas e disputam um prêmio em dinheiro para realizarem um sonho.

Outro é o Sobe no Trio, com Ivete Sangalo e um famoso passeando pelos pontos turísticos de Salvador (BA) em cima de um trio elétrico de Carnaval.

Mesmo com a tentativa de deixar Ivete mais à vontade no palco, o programa não teve êxito. A atração tem perdido sistematicamente para o Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli no SBT.