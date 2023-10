Erik Jensen, de 'The Walking Dead', é diagnosticado com câncer em estágio avançado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Erik Jensen, conhecido por seu papel como Dr. Steven Edwards na quinta temporada da série "The Walking Dead", foi diagnosticado com câncer colorretal em estágio 4, considerado o estágio mais avançado da doença. Para complicar ainda mais sua situação, Jensen e sua família estão enfrentando dificuldades financeiras devido à greve que assola Hollywood há mais de 100 dias.

Por isso, a família de Jensen tomou a decisão de recorrer a uma plataforma de financiamento coletivo, o GoFundMe, em busca de apoio financeiro para enfrentar os custos do tratamento e manter a estabilidade de sua família.

"Depois de sobreviver milagrosamente a um aneurisma cerebral há apenas um ano e meio, nosso querido Erik Jensen acaba de ser diagnosticado com câncer colorretal em estágio IV", anunciaram eles, em publicação na plataforma. "Os médicos acreditam que existe uma chance de reduzir o tamanho dos tumores cancerígenos o suficiente para realizar duas cirurgias muito importantes e retirá-los completamente. Ele pode sobreviver. Mas Erik e sua família enfrentarão a luta de suas vidas e precisam do seu apoio."

O tratamento de Jensen inclui quimioterapia e cirurgias planejadas para a remoção dos tumores. Na campanha online, os familiares buscam arrecadar US$ 300 mil (equivalente a cerca de R$ 1,5 milhão, de acordo com a cotação atual) - valor necessário para cobrir as despesas médicas e manter a casa, garantindo estabilidade para a filha de Jensen, Sadie, 13.