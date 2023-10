Michelle Barros é contratada pelo SBT e apresentará revista eletrônica no canal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-Globo, a jornalista e apresentadora Michelle Barros agora faz parte da grade de funcionários do SBT. A emissora de Silvio Santos anunciou na manhã desta quinta-feira (26) que ela deverá comandar uma revista eletrônica no canal, ainda sem data para estreia.

"Estou extremamente feliz em fazer parte desse projeto que vai ao encontro do que eu sonhava fazer. Mais ainda por ser numa casa tão receptiva, que sempre me acolheu com grande afeto e que acredita no meu trabalho", diz ela, que antes esteve à frente da transmissão do SBT Folia 2023, atração sobre os acontecimentos do Carnaval.

Quando deixou a Globo, no primeiro semestre de 2022, Barros estava decidida a seguir trabalhando ("sem descanso, sem férias") como comunicadora nas redes, além de se dedicar à conclusão da faculdade de Direito.

Porém, ela começou a se aproximar do SBT. Foi no canal que participou de uma edição do Bake Off Brasil e manteve as portas abertas, além do comando do Carnaval.

Em entrevista à Folha de S.Paulo na época de sua demissão da Globo, onde ficou por 12 anos, ela dizia que mantinha a vontade de estar na tela num canal aberto. "Quero voltar em um projeto que seja bacana para mim e que me dê liberdade. Mas quero voltar, sim. Tenho um carinho muito grande por esse tipo de veículo", disse.