Luísa Sonza se irrita após público errar letra de nova versão de 'Chico': 'vacilo máximo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luísa Sonza está levando bem a sério a alteração da letra da canção "Chico", feita para o ex-namorado que a traiu. Na madrugada desta quinta-feira (26), a cantora participou da gravação do DVD do grupo de pagode Menos é Mais e se irritou quando o público entoou a letra original.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, ela pede para a banda voltar do início após ensinar a substituição de "Chico, se tu me quiseres" por "se acaso me quiseres".

"Tá de sacanagem? Falaram Chico. Volta, volta. Para aprender, vacilo máximo", diz ela. Foi no primeiro show após a traição que ela informou sobre a mudança e, na época, contou que o nome não significava nada.

"Para parafrasear mais ainda Chico Buarque, vamos cantar 'se acaso me quiseres'. Ok? Esse nome é só um nome e essa música é para o Chico Buarque."

A cantora ainda conta com outra versão disponível, feita por Ana Carolina. No último final de semana (26), a artista cantou a música com outra versão.

"Tenho umas amigas que são maravilhosas, vou te apresentar. Com o Chico foi cachaça, mas com uma 'sapata' vai ser um quentão. Luísa, caso tu quiseres, tem muitas mulheres para firmar contigo. E faz barulho, por favor, quem concorda comigo",