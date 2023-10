Taylor Swift ficou bilionária com 'The Eras Tour', que chega em novembro ao país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift tem muitos motivos para comemorar. Com o sucesso da turnê "The Eras Tour", que desembarca em novembro no Brasil, ela se tornou bilionária, com uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão -cerca de R$ 5 bilhões. A informação é do site Bloomberg News.

Embora Swift e seus empresários não divulguem os números das bilheterias oficialmente, a revista especializada Pollstar estimou que ela tem vendido cerca de US$ 14 milhões em ingressos cada noite.

Até o final da turnê mundial, que inclui 146 concertos em estádios que vão avançar por 2024, as vendas de ingressos podem chegar a US$ 1,4 bilhão ou mais -superando os US$ 939 milhões ganhos pela turnê de despedida de Elton John, o recordista atual.

Os ingressos para os shows da cantora no Brasil ganharam novos lotes nesta semana. Na noite desta quinta-feira (26), foram liberados tickets extras para boa parte dos setores das apresentações da cantora pop no Rio de Janeiro, nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos. Os valores oscilam entre R$ 240 e R$ 950.

Conforme o site da Tickets For Fun, que comercializa as entradas, as apresentações de São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 do mesmo mês, seguem esgotadas. Nas últimas horas, fãs encontraram entradas para a performance na capital paulista, mas às 21h todos os setores estavam novamente sem passes disponíveis.

As vendas foram abertas oficialmente em junho deste ano, que encerraram em 37 minutos. Após a alta demanda, datas extras foram anunciadas.