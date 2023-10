Rachel Sheherazade explica por que não comprou casa própria com salário do SBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Rachel Sheherazade explicou os motivos para não ter conseguido adquirir uma casa própria com seu salário enquanto trabalhava no SBT. A questão foi levantada durante o programa "Selfie Service", conduzido por Lucas Selfie, nesta sexta-feira (27).

A expulsa de A Fazenda 15 afirmou que sua situação financeira foi afetada por um divórcio anterior, no qual ela e seu então marido estavam casados sob o regime de comunhão de bens. Como resultado, Rachel diz que teve que abrir mão de 50% de seus ativos, incluindo a casa que possuía, que foi transferida para seu ex-cônjuge.

"E o que eu fiquei [do divórcio] foi a poupança que eu tinha feito para mim e para os meu filhos e dessa poupança tenho vivido até hoje, não só para sustentar meus filhos, mas eu sou a provedora da minha mãe, que é uma aposentada, vive com um salário mínimo, e do meu irmão George, que é uma pessoa que tem uma doença, que é esclerose múltipla (...) Então, todas as economias que eu tinha foram para me manter e manter toda a minha família", explicou ela.

Ela destacou que a partilha de bens foi determinada pela justiça, e sua carreira jornalística foi interrompida há dois anos. Na terça-feira (24), a jornalista viralizou ao dizer que não teria conseguido comprar uma casa - mesmo com informações de que ela teria tido um salário de R$ 200 mil no SBT.

"Esse era o salário que aparecia para o público, mas não era o montante que realmente caía na conta. O salário que eu recebia era mais para o meu sustento, consegui juntar alguma coisa, que foi para a educação dos meus filhos. Nada mais que isso."

