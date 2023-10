Ator Mateus Solano, que é judeu, diz não apoiar Israel na guerra contra o Hamas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Mateus Solano, famoso por interpretar o vilão Félix na novela "Amor à Vida", afirmou não apoiar Israel na guerra contra a o Hamas mesmo sendo judeu.

"Tenho sido muito pressionado a me posicionar. Como judeu, vou à sinagoga em determinadas datas e tenho orgulho de fazer parte de um povo sobrevivente, tão perseguido há milênios. Mas não sou absolutamente a favor de como Israel vem se portando em relação ao conflito", escreveu ele no Instagram.

"Sou contra o terrorismo de onde quer que ele venha, e acho que Israel e os judeus pelo mundo deviam estar na busca por soluções pacíficas, dispostos mais a ceder e a dialogar do que a ditar soluções e marcar terreno", acrescentou o ator, que agora está no ar na novela "Elas por Elas", da TV Globo.

Solano disse ainda ser contra o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. "Ele não me representa nem a nenhum outro judeu que quer a paz."

A atriz Leticia Sabatella comentou na publicação, dizendo que o "Holocausto não pode se repetir sob nenhuma bandeira ou camuflagem".

