Leticia Colin entra para 'Os Outros' como corretora de imóveis evangélica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Leticia Colin está confirmada no elenco da série do Globoplay "Os Outros". A atriz viverá uma corretora de imóveis evangélica de nome Raquel na segunda temporada que deverá iniciar gravações em breve.

Em sua rede social, a artista aparece lendo os capítulos da nova leva de episódios. A personagem deverá dividir o protagonismo com Cibele (Adriana Esteves) e ter um casamento com o personagem interpretado por Sergio Guizé.

Na atual fase da vida e da carreira, Colin contou em recente entrevista ao F5 que está conectada com outros valores e que, o tempo todo, está reavaliando o que é ou não importante. "Estou escolhendo cuidar mais da minha saúde e abrir mão de coisas que não me acrescentam. A vida é sobre se conectar com esses lugares que deixam a gente mais leve. Todo mundo é um pouco ridículo", disse aos risos.

Ciente da sorte de ter podido viver duas personagens tão diferentes entre si em tão pouco tempo (a ardilosa Vanessa da novela "Todas As Flores" e a dependente Amanda em "Onde Está Meu Coração"), a atriz faz uma reflexão sobre a cultura no país nos últimos quatro anos e comenta que o período foi de medo para toda a classe artística.

Porém, conseguir "furar a bolha" e internacionalizar as produções nacionais é, para ela, um indicativo de que o país está conseguindo conquistar um espaço maior e se tornar mais relevante na cena mundial.

"Eles já estão olhando para nós, é que às vezes nós esquecemos. Nos últimos tempos tivemos a dignidade de artista ferida. A arte é muito útil, e ter ido para o Emmy me reconectou com isso. Precisamos refletir sobre o que o nosso país está vivendo e repensar a nossa sociedade", avaliou.

