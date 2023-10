Globo escala atriz trans negra para protagonizar série de terror no streaming

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na busca por mais diversidade e rostos diferentes em suas produções, a Globo tem escalado diversas atrizes trans para a suas produções. A mais recente delas é Aretha Sadick, atriz de 34 anos que vem se destacando no teatro do Rio de Janeiro.

Aretha será protagonista de Reencarne, produção do Globoplay que ainda não tem previsão de estreia, mas que começou a ser gravada neste mês.

Aretha irá dividir cena com Taís Araújo, que está na produção do seriado. Simone Spoladore e Julia Dalavia também estão no elenco.

Aretha ganhou popularidade ao interpretar Jorge Lafond (1952-2002), ator que interpretava Vera Verão no humorístico "A Praça é Nossa", do SBT, em um musical no Rio de Janeiro no ano passado.

Mais recentemente, a atriz gravou uma participação fixa na série "Cidade de Deus", que remonta 20 anos depois os personagens do filme clássico do cinema nacional. A produção estreia em 2024 na HBO Max.

Aretha faz parte de um movimento na Globo por mais atrizes trans. No remake de "Renascer", previsto para estrear em janeiro no horário das nove da Globo, a personagem Buba será feita por Gabriela Medeiros, em seu primeiro papel na televisão.

Maria Clara Spinelli já protagoniza "Elas por Elas" na faixa das 18h, e a produção da novela "A Vovó Sumiu" procura uma atriz trans para fazer parte do elenco principal do folhetim.