Louis Tomlinson, ex-One Direction, anuncia show em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Louis Tomlinson, ex-membro da boy band One Direction, desembarca em São Paulo com sua nova turnê "Faith in the Future World Tour". A apresentação acontece na capital paulista no sábado, 11 de maio de 2024.

Após dois anos desde a sua última passagem pelo Brasil, com três shows esgotados, o artista britânico retorna ao país com seu novo álbum, o segundo de sua carreira, que dá nome à turnê e tem faixas como "Bigger Than Me", "Out Of My System" e "Silver Tongues".

A venda de ingressos para o show começa no dia 6 de novembro, tanto no site quanto na bilheteria, que abre às 10h. Os valores vão de R$ 320, na cadeira superior, a R$ 1.000, no deck. É permitido adquirir até seis ingressos por CPF.

O cantor ainda passa por apresentações no Rio de Janeiro e em Curitiba.LOUIS

TOMLINSON

Quando Sáb. (11), às 20h

Onde Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, região oeste

Preço A partir de R$ 320

Link: https://www.livepass.com.br/