Sheron Menezzes contar ter escapado de atropelamento durante um assalto

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sheron Menezzes foi mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Há dois dias, a atriz sofreu um assalto a mão armada na zona oeste da cidade e só agora resolveu contar detalhes da experiência desagradável. Durante a ação dos criminosos, ela quase foi atropelada por um ônibus em alta velocidade na via principal da região: "Recebi dois milagres! Renasci. Aprendi ainda mais o valor de cada momento. Estou aqui viva e feliz", começou Sheron.

A protagonista da novela "Vai na Fé", um dos últimos sucessos da Globo na faixa das 19h, deu detalhes do assalto realizado por quatro homens armados. "Eles queriam levar o carro e as minhas coisas e, enquanto eu descia do automóvel, um ônibus, a mais de 80 km/h, bateu na traseira do meu carro", explicou ela. "Esse motorista não viu o que estava acontecendo, não viu o carro parado na rua. Com o impacto da batida, acabei me machuquei, mas foi muito pouco perto do que poderia ter acontecido."

A atriz relembrou o nervosismo de um dos assaltantes. "Ele [um dos criminosos] gritava muito que queria meu celular, que queria minha aliança. Mas, o grupo não disparou nenhum tiro, conseguiu fugir e o ônibus não passou por cima de mim... Por uns instantes falei: 'Meu Deus, tanta coisa poderia ter acontecido...'".

A atriz contou que se sente renascida com o episódio. "É como se eu tivesse dois aniversários, uma nova oportunidade de fazer melhor e repensar as coisas que são importantes para mim. Viver de uma maneira mais leve, fazendo o bem, vivendo o amor", relatou assumindo estar agora mais reflexiva. "Foi uma grande oportunidade para fazer tudo melhor. E já que tive essa oportunidade, vou viver a vida bem vivida."

Leia Também: Sylvester Stallone revela que era abusado pelos pais