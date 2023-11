Após cinco processos, Russell Brand é acusado novamente por agressão sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Russell Brand, 48, que nos últimos meses tem sido alvo de pelo menos cinco processos por parte de mulheres que o acusam de abuso sexual, agora se vê envolvido em um novo caso. Uma figurante do filme "Arthur" (2011) o acusa de forçar sexo com ela dentro do banheiro do set de filmagens.

Segundo o The Guardian, a nova ação foi aberta na última sexta-feira (3) e levada a um tribunal estadual sob a Lei de Sobreviventes Adultos de Nova York, que dá aos acusadores uma janela de um ano para processar por suposto abuso sexual não recente.

Na alegação da mulher identificada apenas como Jane Doe, ela diz que Brand estava embriagado no set de filmagens e teria exposto o pênis para ela. O ato obsceno teria sido feito na frente de mais pessoas que, segundo ela, teriam tratado o comportamento dele como aceitável.

Depois, Brand a teria seguido até o banheiro, a empurrado contra a parede e a forçado a praticar sexo oral nele. Jane Doe diz ter sofrido com "graves danos psicológicos" e perdas financeiras. Agora, a mulher busca por uma indenização não especificada por motivos de agressão, cárcere privado e imposição de sofrimento emocional. Procurados pela reportagem, Brand não respondeu, e a Warner, acusada de negligência, também não se pronunciou.

OUTROS CASOS

Em setembro, o ator, comediante e ex-marido de Katy Perry foi acusado de estupro, assédio sexual e abuso emocional ao longo de um período de sete anos, na época em que esteve no auge de sua fama. As alegações são resultado de uma investigação conjunta dos jornais Sunday Times, do Times e da série documental "Dispatches", do Channel 4.

Antes da publicação das denúncias, Brand já havia publicado um vídeo em que negava veementemente, como ele diz, "acusações criminais muito graves sobre a sua vida pessoal". Na ocasião, ele ainda não tinha falado quais seriam as alegações, mas insistiu em dizer que os relacionamentos que manteve sempre foram consensuais.

Segundo as reportagens, várias mulheres –todas preferiram ficar anônimas– narram relações abusivas com o ator. Uma afirma que Brand se relacionou com ela quando tinha 31 e ela 16 anos. Ele teria a apelidado de "criança" no período em que ficaram juntos e que ele teria, em uma ocasião, forçado seu pênis na garganta dela, fazendo-a engasgar.

Outra suposta vítima aponta que Brand a estuprou em sua casa em Los Angeles, e que ela recebeu tratamento em um centro de crise de estupro no mesmo dia. Ela teria ficado assustada com o ocorrido e, por mensagem, o ator teria se desculpado.

Uma terceira mulher disse que Brand a agrediu sexualmente enquanto ela trabalhava com ele em Los Angeles e que o comediante ameaçou tomar medidas legais se ela contasse a alguém sobre sua alegação. Outra disse ter sido "agredida sexualmente" por Brand, além de ter sido emocionalmente abusivo durante o relacionamento deles. Outro caso teria acontecido em Londres 20 anos atrás.

