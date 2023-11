Jenny pede para não ser mais chamada pelo sobrenome Miranda: 'Traumas'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sexta eliminada de A Fazenda 15, Jenny Gontijo participou do programa da Hora do Faro e antes de avaliar a sua participação no reality show, ela pediu ao público que não tivesse mais ligada ao sobrenome Miranda. A influenciadora quer cortar de uma vez qualquer vínculo com Gretchen e sua família. A ex-peoa acusou a cantora e dançarina de ser a responsável pela briga e rompimento com a filha, Bia Miranda, e detonou: "Gretchen é hoje minha maior rival".

Jenny ainda contou que a convivência com a mãe de Thammy Miranda não foi tão boa. "Tenho meus traumas de infância. Na verdade, eu nunca tive o amor da Gretchen como mãe, sempre fui um produto e me chutaram quando não servia mais. Sou muito dependente emocional. Apesar de tudo, continuei enaltecendo ela até levar aquela lapada", explicou.

A "lapada" que Jenny se refere foi a entrada de Bia Miranda na edição anterior de "A Fazenda". "A minha filha traiu o namorado dela, e eu não apoiei. Mas ela correu para o lado da Gretchen. Elas já estavam montando algo para que a Bia fosse para o reality", contou. Segundo ainda Jenny, a ideia de Bia se envolver com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador teria sido arquitetada.

"Agora eu sou Jenny Gontijo. O Miranda vem de uma outra história, de uma família que eu tive. Eu não quero mais usar porque tenho memórias ruins. Hoje meu nome é Jenny Gontijo, que é meu nome nos documentos e agora eu quero que vire também meu nome artístico.

A ex-peoa também falou sobre o que deu errado em seu jogo para resultar na sua saída do reality. "A Rachel era muito forte no programa. Eu já sentia isso lá dentro, pelos posicionamentos dela. Apesar de achar ela em alguns momentos um pouco planta. Acredito que foi muito por causa da expulsão da Rachel", comentou. "Entrei num jogo que eu não sabia jogar".