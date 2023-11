Christina Rocha reclama da falta de luz em casa na capital paulista: 'Vergonha e desrespeito'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A apresentadora Christina Rocha usou as redes sociais neste domingo (5) para contar que é uma das vítimas do apagão que atingiu São Paulo nos últimos dias. Ela reclamou do descaso das autoridades públicas e, principalmente, da Enel Brasil, empresa responsável pelo fornecimento de energia no estado.

"Lá vamos nós com mais de 40 horas sem luz! Tudo estragado aqui em casa! Que incompetência da @EnelBrasil. Isto é uma vergonha", reclamou Christina, que alegou ter perdido toda a alimentação que comprou para duas semanas. "Não tenho vela mais casa, não tenho mais comida e moro na zona sul, no Morumbi. Parabéns, que legal, que bacana. Lembrando a frase do meu querido amigo Boris Casoy: 'isto é uma vergonha', comentou.

Após o temporal da última sexta-feira (3) que deixou 2,1 milhões de moradores de São Paulo sem energia, a Enel afirmou que a energia só deve ser completamente restabelecida na próxima terça-feira (7).Segundo a empresa, a maior parte dos afetados está na capital paulista.

Christina Rocha não perdoou a explicação da empresa. "É um absurdo e inaceitável constatar, que temos uma empresa incompetente que é a @enelbrasil comandando a maior cidade do país que é SP. Mais de 40 horas sem luz! Em 2 dias já teria dado tempo para colocar as coisas em ordem se fosse uma empresa de respeito! Vergonha e desrespeito com a população de São Paulo", concluiu.