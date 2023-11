Discreta nas redes, Valentina Herszage diz estar aprendendo com blogueira Cris de 'Elas por Elas'

(FOLHAPRESS) - Valentina Herszage (segundo ela, lê-se Erssage) é um rosto relativamente novo na televisão, mas, aos 25 anos, vem se firmando no meio. Ela apareceu pela primeira vez no meio em 2017, na novela "Pega Pega" e, de lá para cá, esteve no elenco de outros três folhetins da Globo, além de interpretar Hebe Camargo na série "Hebe", de 2019.

Sua mais recente empreitada é o remake de "Elas Por Elas", atual ocupante da faixa horária das 18h, na pele da blogueira Cris. Nada mais distante da atriz, que, embora mais recentemente tenha começado a ficar mais ativa nas redes sociais, é bastante sóbria nos meios digitais.

Em conversa com a reportagem, ela afirma que a personagem a influenciou a achar um lado legal na internet.

"Eu sei que ator adora dizer que os personagens são diferentes, mas a Cris é muito diferente mesmo. Eu sou uma pessoa muito mais discreta, sempre fui muita calma e nunca tive essa ansiedade de postar e ser vista", conta. "Mas essa aproximação com o público tem sido muito legal."

As publicações são feitas pela vontade de compartilhar um momento legal, sem pressão ou compromisso, coisa que no passado já tirou seu sono. "Tem muita gente que fala 'você devia postar mais, podia fazer mais dinheiro', no passado eu sofri com isso. Agora, me sinto dona de mim, compartilho realmente porque quero."

Apesar de a trama não estar explodindo em audiência -até outubro, "Elas por Elas" teve média de 16,5 pontos de audiência na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos)-, Valentina celebra a discussão que seu núcleo pode causar. Sua personagem é gordofóbica com a irmã, interpretada pela atriz Castorine, e faz questão de falar sobre a aparência dela em toda oportunidade.

"É difícil para mim como atriz, mas, ao mesmo tempo, tem uma função social porque ela é a pessoa que muita gente tem dentro de casa", diz Valentina. "Então é legal a gente ter esse debate dentro da trama para desenvolver fora dela também."

Além da atual novela, a atriz também pode ser vista semanalmente na série "Fim", do Globoplay. A produção é baseada no livro de mesmo nome de Fernanda Torres. Como boa pisciana (como ela mesma se define), a atriz vive de sonhos possíveis e, para ela, estar em produções com nomes tão importantes da televisão brasileira -o elenco tem Fabio Assunção, Marjorie Estiano e Débora Falabella, entre outros- ajudam a construir sua confiança que nem sempre esteve ali.

"Comecei com 15 anos, acho até que, da minha idade, tem poucas pessoas que fizeram a mesma quantidade de produções. Sinto que fui construindo uma trajetória muito única e levando com muito amor e dedicação. Aos poucos vou pintando esse quadro."

Leia Também: Celso Portiolli faz homenagem à Luana Andrade, sua ex-assistente de palco