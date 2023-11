Tati Machado fica 84 horas sem luz em casa e diz que precisou tomar banho na Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tati Machado sofreu com o apagão que deixou São Paulo sem luz por dias após as fortes chuvas que atingiram o estado na sexta-feira (3). A repórter e apresentadora da Globo contou que precisou tomar banho na emissora nesta terça (7) ao ser questionada por Talitha Morete e Fabrício Battaglini, substitutos de Ana Maria Braga no Mais Você, sobre como ela se virou neste período sem energia elétrica.

A jornalista, que já quis ser atriz, então desabafou: "É difícil. Se para mim, que tenho todos os privilégios, é ruim... Isso me fez refletir sobre as pessoas que passam muito mais perrengue do que eu", disse.

Tati relatou que a luz tinha voltado nesta manhã em sua casa, mas ela precisou tomar banho na emissora para economizar água. "Foram 84 horas completamente sem luz, então eu fiquei sem água também. Imaginem como estava meu banho? Era um banho de gato", brincou ela. Lavei o cabelo aqui na Globo hoje, porque eu estava tomando banho gelado. Agora meu humor voltou".

A jornalista já tinha comentado nas redes sociais, que estava bem chateada com o apagão, que atingiu 2,1 milhões de clientes, segundo a concessionária Enel. Ela disse que até tinha cogitado chamar um caminhão-pipa para ter água pelo menos para tomar banho. "Não vamos desanimar. Tenho esperança que tudo vai voltar ao normal", disse antes de comemorar o retorno da energia elétrica.