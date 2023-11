Aguinaldo Silva se irrita com atraso de Madonna e pede dinheiro de volta em Lisboa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aguinaldo Silva ficou irritado com o atraso de Madonna em um show da cantora em Portugal. O autor de novelas afirmou em sua rede social que a estrela pop demorou mais de uma hora para começar a cantar.

Ele primeiro postou que estava em Lisboa esperando para ir ao show de Madonna. Disse que iria publicar vídeos e fotos da apresentação, que aconteceu na última segunda-feira (6).

Silva, contudo, publicou apenas a imagem do palco pronto para receber a Rainha do Pop. "Madonna que vá à luta", escreveu. "Nem Jesus me deixaria esperando uma hora. Quero meu dinheiro de volta."

O dramaturgo foi à primeira das duas apresentações de Madonna na capital portuguesa. Ela está na estrada com a turnê "The Celebration", na qual resume suas quatro décadas de carreira.

Durante o mesmo show, a cantora também foi chamada de "gostosa" por alguém da plateia, e reagiu. "Obrigada pelo 'gostosa', eu entendo", disse Madonna. "Deve ter sido um brasileiro."

Após dezenas de gritos e aplausos vindos do público, a artista seguiu com uma breve explicação e falou sobre o país. "E isso [ser chamada de 'gostosa'] é uma coisa boa, há muitos brasileiros lindos no mundo", afirmou.

