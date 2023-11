Mãe de Bruna Biancardi foi ameaçada por bandidos em assalto, diz polícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Telma Fonseca, a mãe de Bruna Biancardi sofreu nas mãos dos bandidos que invadiram a sua casa, em Cotia, São Paulo, na madrugada desta terça-feira (7). De acordo com a delegada Monica Gamboa, ela foi amarrada e ameaçada ser queimada com óleo quente pelos criminosos.

"No momento em que dois criminosos entraram na casa, eles logo pegaram o dono da casa e a esposa. Colocaram o rosto dele perto de um travesseiro e ficaram falando: 'Colabora que vai dar tudo certo'. A mulher então foi levada para cozinha e ameaçaram jogar óleo nos olhos dela", contou a responsável pelo caso durante uma coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil.

Monica afirmou que o crime foi arquitetado por uma quadrilha de pessoas que 'não têm condenações, mas sim envolvimento com o crime'. Ela negou que se tratasse de uma tentativa de sequestro: "Não temos qualquer indício que a Polícia Civil identificou uma motivação para sequestro ou que já tivesse um cativeiro preparado".

Segundo ainda a delegada, os bandidos foram agressivos com os pais de Bruna Biancardi. "Eles coagiram a mulher dizer onde a família guardava suas joias com uma arma na cabeça. Depois, deixaram o casal amarrado com um enforca-gato. O pai dela conseguiu se desvincilhar, e na sequência desamarrou a esposa. Logo em seguida eles correram para a portaria e pediram apoio da polícia", contou.

Um dos criminosos envolvidos na invasão é morador do condomínio. Vizinhos teriam estranhado a movimentação na propriedade e cercado o imóvel até que um dos suspeitos foi detido. Bruna e Mavie, filha da influenciadora com Neymar, não estavam na residência. Ela escreveu em um comunicado no Instagram que não estava mais morando no local.