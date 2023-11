Melody critica Prêmio Multishow 2023 e chama premiação de 'tudo armado'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Melody usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para criticar o Prêmio Multishow 2023. A cantora chegou a chamar de "armação" os vencedores de algumas categorias e ainda acusou a organização do evento de ter cortado seu nome na última hora da lista de convidados da premiação.

"Só esse ano, eu 'bombei' com quatro hits e me cortaram faltando dois dias da premiação", contou Melody sobre não ter ido ao evento, realizado na noite anterior, no Rio. A funkeira também reclamou dos resultados das três categorias em que a cantora Ana Castela concorria e perdeu todas: Sertanejo do Ano, Hit do Ano e Artista do Ano.

A boiadeira, com quem Melody fez um feat na música "Pipoco" no ano passado, perdeu para Simone Mendes (Sertanejo e Hit do Ano) e para Iza (Artista do Ano). "Realmente, a Ana [Castela] merecia levar no Sertanejo, com certeza. Ela arrasou demais neste ano. Esses prêmios são piadas. Tudo armado", disparou.