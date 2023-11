Após piada polêmica com Marília Mendonça e broncas, humorista pede desculpas: 'Erro'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A piada feita pela humorista Giovana Fagundes que citava a cantora Marília Mendonça não pegou bem com fãs e familiares da artista. Dessa forma, a comediante usou as redes sociais para afirmar que não teve a intenção de rir da morte dela. Giovana pediu desculpas.

Antes de fazer uma viagem de avião, ela falou: "Olha o tamanho do avião que falaram que vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça. Então estou fazendo esse story para dizer a todo mundo que me ama, que eu amo vocês de volta", disse.

Com a repercussão negativa, ela se retratou. "Fiquei muito nervosa antes de entrar no avião, durante e depois. Na hora, a primeira pessoa que me veio foi a Marília Mendonça, mas em nenhum momento eu quis fazer piada com a morte de Marília Mendonça", começou.

"Quero pedir desculpas pelo meu erro. A gente trocava mensagens, ela me seguia no Instagram. Fiquei muito mal quando aconteceu a fatalidade com a Marília, assim como o Brasil todo. Queria deixar claro que em nenhum momento eu tive a intenção de fazer piada com a morte", emendou.

O irmão de Mendonça, João Gustavo, reclamou da postagem da comediante. Sem citar o nome de Giovana, publicou no Twitter: "Temos o Nego Di versão feminina? Que coisa esquisitinha e feinha, né!".

Ruth, a mãe de Marília, também se pronunciou. "Parem de dar palco para gente ridícula, humorista que não faz sucesso, humorista ruim, que precisa usar a dor de outra pessoa, de uma mãe, de uma família, para fazer piadinha. Ela é ridícula."