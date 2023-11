Globo renova 'Vai que Cola' para 2024 mesmo após brigas entre atores e roteiristas

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo pensou em cancelamento após um desentendimento grave entre atores e roteiristas da atração neste ano, mas a emissora decidiu renovar o humorístico "Vai que Cola" para uma 12ª temporada, que será produzida em 2024.

A parte técnica será tocada mais uma vez pela produtora A Fábrica, que é parceira da Globo em diversos projetos. As gravações vão acontecer a partir de junho do ano que vem e o programa irá ao ar a partir de setembro, inicialmente no Multishow, e depois com exibição em TV aberta.

Procurada pelo F5, a assessoria do Multishow, o canal de variedades da Globo na TV por assinatura, confirma a continuidade do programa para 2024 em comunicado.

Oficialmente, o canal nega seu cancelamento para o ano que vem, mas em 2025, a empresa diz que ainda não existe o planejamento da programação ou definição sobre o humorístico ser encerrado ou não.

Mesmo com os problemas, a Globo se baseia no sucesso de "Vai que Cola". A leva de episódios deste ano foi o programa de humor mais visto do Multishow até agora, superando outros lançamentos.

Em agosto, a Globo e o Multishow viveram um problema nos bastidores das gravações da 11ª temporada do "Vai que Cola", e que se tornou público. O estopim para essa crise veio à tona com a demissão de André Gabeh, um dos poucos roteiristas negros da produção.

"A implicância ou perseguição por parte do elenco em relação ao autor não é uma questão recente", afirmou um comunicado da equipe de escritores divulgado para o público. Neles, os escritores acusavam os atores de interferirem no roteiros e de cometerem assédio moral com quem escrevia as piadas.

Cacau Protásio, uma das integrantes mais antigas do elenco e a única que se pronunciou publicamente sobre as acusações feitas pelos roteiristas sobre as interferências dos atores na equipe de redação, manifestou sua insatisfação nos estúdios.

Ela reclamou da exposição solitária e, principalmente de ter sido responsabilizada nas redes pela demissão de Gabeh. A atriz criticou seus colegas por não se posicionarem contra as acusações e ainda exigiu uma declaração pública do canal Multishow em defesa do elenco, o que não aconteceu.

Protásio já tinha se manifestado sobre a questão relacionada a empresa ao comentar a saída de André Gabeh: "É muito mais fácil acusar o elenco do que acusar a Globo ou o Multishow. É muito mais fácil acusar o menor do que acusar o maior", afirmou.

Atualmente, o compliance da Globo investiga as denúncias de problemas em "Vai que Cola". Uma delas é uma agressão feita um por nome do elenco para uma assistente de direção durante as gravações. Depoimentos já foram colhidos, mas não houve conclusão até o momento.