Horário nobre da Globo: autor pede Letícia Colin, Taís Araújo e Paolla

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo começou os preparativos para a produção de "Mania de Você", novela que vai marcar o retorno de João Emanuel Carneiro, autor de "Avenida Brasil" (2012) e "Todas as Flores" (2022-2023) para o horário nobre. E JEC, como é conhecido, deseja um elenco estelar.

Atualmente, são três atrizes que estão como as mais cotadas para a produção. A primeira é Taís Araújo, que faria a protagonista Viola, a mocinha da história.

O nome, inclusive, é uma referência à Viola Davis, atriz norte-americana que Taís é publicamente fã. Sua escalação depende de alguns fatores, mas nos bastidores seu nome já é considerado certo para o papel principal.

A rival de Viola na história, chamada de Luna, tem duas possibilidades. A primeira pensada para a personagem foi Letícia Colin, que se destacou como Vanessa em "Todas as Flores" e já trabalhou com João em "Segundo Sol" (2018). Colin entrou na segunda temporada de "Os Outros", do Globoplay, recentemente.

Outra possibilidade é Paolla Oliveira, que nunca participou de uma novela de João Emanuel Carneiro na sua carreira, e está fora das novelas desde "Cara e Coragem" (2022). Seria seu retorno após dois anos e meio.

Como o autor e a direção de "Mania de Você", comandada por Carlos Araújo, desejam ter as duas intérpretes no elenco, existe uma grande chance de uma das atrizes mudar de papel. Ou seja, se Paolla ficar com Luna, Letícia ganha outro papel, e vice-versa.

Samuel de Assis, que foi destaque em "Vai na Fé" (2023), é um nome cotado na produção para atuar no núcleo que envolve Taís Araújo. Gabriel Leone, Fábio Assunção e Humberto Carrão são outros desejos para o elenco masculino da produção.

"Mania de Você" conta a história de Viola, uma mulher que se muda para uma ilha em Angra dos Reis (RJ) com o marido, o inescrupuloso Mavi, que vai trabalhar numa grande empresa de cibersegurança.

Lá, Viola se torna melhor amiga de Luna, uma rica estudante de gastronomia. Viola se interessa por este universo e se mostra bem mais talentosa do que Luna. Desiludida com o casamento, Viola corresponde à paixão de Franco, o homem que Luna ama.

Dez anos depois, Luna está pobre, enquanto Viola se tornou uma chef de renome internacional. Luna pede ajuda à antiga amiga, que a emprega em seu restaurante.

Luna, porém, sente que Viola está vivendo a vida que estava destinada a ela. Ora amigas, ora rivais, Viola e Luna irão se unir para destruir Mavi, que armou para prender Franco injustamente.

"Mania de Você" tem previsão de estreia para setembro de 2024, após o remake de "Renascer", que começa em janeiro na faixa das 21h, ocupando o lugar de "Terra e Paixão".