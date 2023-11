Henrique Martins é o sétimo eliminado de 'A Fazenda 15'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Henrique Martins foi o 7º eliminado de A Fazenda 15 (Record). Conforme a votação popular, o modelo registrou apenas 5,64% dos votos e deixou o reality show na noite desta quinta-feira (9). Ele disputava a permanência no programa com Jaquelline Grohalski e Lucas Souza.

Lucas foi anunciado como o primeiro salvo para continuar em A Fazenda, enquanto Jaquelline foi a segunda opção do público. No reality, os espectadores optam em quem desejam ver seguindo no jogo e o menos votado deixa a competição.

Galisteu encerrou a votação às 23h57 e começou seu discurso da despedida. "Vocês três vieram com uma história, mas depois que pisaram aqui, tudo foi diferente. Henrique, você caiu em uma fazenda onde tudo era estranho, tendo que se adaptar o tempo todo. (...) Jaque, nossa mulher maravilha, presa em seu mundo particular, você é sempre confrontada pelo passado, e o medo e o trauma do BBB ficam, e aí parece que agora você tem que se provar o tempo todo (...) Lucas, nosso Batman, justo, correto, zeloso com os seus, duro com quem te enfrenta, em pouco tempo, você criou uma casca", disse a apresentadora, antes de revelar o resultado.

Henrique Martins, Jaquelline Grohalski e Yuri Meirelles foram indicados na votação desta terça-feira (7) e se enfrentaram na prova do fazendeiro. Lucas já tinha sido levado à roça após uma escolha surpresa de Cezar Black em dinâmica especial do poder da chama.

No entanto, nesta quarta-feira (8), Yuri venceu a prova do fazendeiro e foi retirado da berlinda, além de conquistar o reinado.