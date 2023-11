Peter Nygard, ex-magnata da moda, é condenado por agressões sexuais no Canadá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Peter Nygard, ex-magnata da moda, foi declarado culpado neste domingo por agressão sexual em quatro acusações que respondia no tribunal de Toronto, no Canadá, informa a AFP.

Nygard, de 82 anos, finlandês com cidadania canadense, fundou a marca internacional homônima de roupas com foco no público feminino.

Ele foi acusado de crimes sexuais por quatro mulheres e uma adolescente de 16 anos, e os crimes ocorreram entre 1988 e 2005.

O júri absolveu o ex-magnata, recluso desde que foi preso em 2020, de uma das acusações de agressão sexual e de uma acusação de cárcere privado, segundo o Tribunal Superior de Justiça de Ontário.

O advogado de Nygard, Brian Greenspan, não descartou a possibilidade de recorrer à sentença. Nygard responderá por acusações semelhantes nas províncias de Québec e Manitoba, também no Canadá, assim como a um pedido de extradição dos Estados Unidos –onde foi acusado de agressão sexual por dezenas de mulheres e adolescentes, extorsão e tráfico de pessoas.

