Tirulipa, filho de Tiririca, acerta com o SBT e terá programa semanal na emissora

(FOLHAPRESS) - Conhecido por ser filho do humorista Tiririca e ter uma carreira de sucesso como o pai, Everson de Brito Silva, o Tirulipa, é o novo contratado do SBT. Ele irá estrear um novo programa semanal na emissora, que já tem até nome.

Chamado de O Circo do Tiru, a atração já teve piloto gravado e aprovado pela direção da emissora, e tem alguns materiais já executados pela equipe.

Tirulipa deverá ser anunciado até antes do próxima quarta-feira (15), feriado de Proclamação da República. A expectativa é que ele assine o contrato nesta semana.

Humorista desde os 10 anos, Tirulipa já imitava seu pai e apresentava com ele espetáculos no circo da família, onde atuava como Tiririca Jr. Com o passar do tempo resolveu não apenas imitá-lo, e assim desenvolveu sua identidade própria. Entre os 15 e os 23 anos fez parte de uma banda de forró.

Começou seu trabalhou na televisão pela TV Diário, emissora local do Ceará que pertence a TV Verdes Mares, parceira da Globo no estado, em 2005.

Paralelamente, entre 2007 e 2011, trabalhou com seu pai no programa Show do Tom, da Record, apresentado por Tom Cavalcante.

Entre 2013 e 2014, apresentou o quadro Saco de Risada no Domingão do Faustão (1989-2021), comandado por Fausto Silva. Desde então, lança filmes, peças de teatro e conteúdo nas redes sociais. Essa será sua primeira experiência como apresentador.

