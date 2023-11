Jenny Miranda passa mal e diz ter ficado 90 minutos inconsciente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Jenny Miranda, ex-participante de A Fazenda 15, acalmou seus seguidores nesta segunda-feira (13) após ser levada às pressas para o hospital no último fim de semana. Antes da chegada da ambulância, Jenny foi socorrida por seu marido, que é médico.

"O Fábio ficou 90 minutos tentando me reanimar. Se eu não tivesse um médico em casa comigo, neste momento, infelizmente teria acontecido uma tragédia", revelou a influenciadora, em publicações nos stories do Instagram, afirmando ter ficado inconsciente com crise de vômito.

Apesar do susto, a quinta eliminada da temporada do reality assegurou que está se recuperando. "Estou um pouquinho roxa por conta dos medicamentos. Tive que tomar muitos remédios devido a tudo o que aconteceu. Estou com a garganta machucada por causa da intubação, e o tórax e a barriga estão bem inchados", detalhou.

"Eu estou bem, com a garganta um pouquinho ruim", assegurou ela. Jenny ainda disse que o mal-estar foi desencadeado por haters que a estão perseguindo nas redes sociais. "Estão tentando de tudo, mas não vão conseguir", declarou. "Ficamos muito abalados. O Fábio, principalmente, com a situação toda que aconteceu comigo. Ele, por ser médico, ter que tratar alguém da família foi traumatizante."

Ela agora optou por contar com a presença de um segurança e desmentiu especulações sobre um possível excesso no consumo de álcool ou desentendimentos conjugais. "Não teve nada de coma alcoólico, como o Fábio [Gontijo] já se pronunciou", enfatizou Jenny. "Não houve briga entre o casal em momento algum."

