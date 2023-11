Carlos Alberto de Nóbrega é internado após acidente doméstico

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, 87, foi internado nesta terça-feira (14) no hospital Albert Eistein, em São Paulo. O apresentador do programa A Praça é Nossa, do SBT, sofreu um acidente doméstico em sua casa de campo.

A informação foi confirmada em nota pela emissora para a reportagem. " A informação que temos é que ele caiu na sua casa de campo. Está fazendo vários exames no Hospital Albert Einstein, mas está bem melhor e no quarto", diz a nota do SBT.

Carlos Alberto está com a costela trinca e bateu a cabeça forte, o que causou um grande susto em seus familiares. Ainda não existe qualquer previsão de alta. "Ele ficar internado por mais algum tempo para observação", afirmou a emissora.

Com o problema de saúde, as gravações do humorístico que comanda e escreve na emissora de Silvio Santos estão suspensas, sem tempo determinado para voltarem. O hospital Albert Einstein deve emitir nota nas próximas horas.

Carlos Alberto de Nóbrega está no SBT desde 1987 comandando o programa de humor que é uma das maiores audiências da emissora, com exibição nas noites de quinta-feira.

Nos últimos anos, seus problemas de saúde se agravaram e o humorista chegou a ficar internado por diversos motivos, desde covid-19 a outras doenças.