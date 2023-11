Morre Elaine Santos, jornalista do Canção Nova, que estava grávida, aos 38

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Elaine Cristina da Silva Santos morreu nesta terça-feira (21), aos 38 anos. De acordo com o programa Canção Nova Notícias, que Elaine apresentava, ela foi internada um dia antes com insuficiência respiratória, e seu quadro piorou.

A jornalista estava grávida de 23 semanas do seu segundo filho, que também morreu. Não há informações sobre o velório.

Canção Nova é uma emissora de televisão relacionada à comunidade católica de mesmo nome. A nota do programa diz que a apresentadora começou a trabalhar lá em 2008, há 15 anos, como estagiária. "Sua simpatia e seu sorriso (hábito primordial do carisma Canção Nova) contagiaram a todos e, em pouco tempo, se tornou uma profissional de respeito e responsabilidades no desejo de salvar almas."

"Hoje, Elaine retirou o véu de nossos olhos e nos fez entender que a vida é fugaz e não sabemos quanto tempo temos uns para os outros", também diz a nota.

"Por isso precisamos sempre tornar o percurso mais suave e leve, repletos de sorrisos e longe daquilo que não nos constroem como irmãos e como pessoas que buscam a santidade."