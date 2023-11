Família de Ana Benevides nega contato de Taylor Swift

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A família da estudante Ana Clara Benevides, que morreu na última sexta-feira (17) no primeiro show da cantora Taylor Swift no Brasil, negou informação dada pela imprensa americana de que a equipe da intérprete, a seu mando, tenha entrado em contato com familiares.

"Até onde eu sei, não. É fake isso", afirmou Gabriela Benevides em conversa com a reportagem. Gabriela é prima da universitária e esteve no Rio de Janeiro no fim de semana para ajudar o pai de Ana Clara na liberação do corpo.

Na informação dada por veículos americanos, como Us Weekly e Page Six, Taylor teria determinado que sua equipe entrasse em contato com a família de Ana Benevides, o que teria acontecido nesta terça, segundo os veículos.

Swift estaria "profundamente abalada" desde a perda de Ana e enfrentaria dificuldades ao abordar o assunto. O seu atual namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, estaria lhe dando suporte.

Ana Benevides foi enterrada nesta terça (21) no Cemitério Municipal Parques dos Ipês, em Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul. A cerimônia começou às 9h e foi restrita apenas a familiares e amigos.

Com a falta de suporte da equipe da cantora, e da T4F, produtora dos shows de Taylor Swift no Brasil, fãs-clubes de Taylor Swift fizeram uma vaquinha para levar o corpo de Ana Clara do Rio de Janeiro até Mato Grosso do Sul. A família havia citado dificuldades financeiras para fazer o transporte.