Atriz Susan Sarandon é dispensada de agência após declarações pró-Palestina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Susan Saradon foi mais um nome em Hollywood excluído de trabalhos por declarar apoio à Palestina. A agência United Talente Agency (UTA) dispensou a ganhadora do Oscar após uma série de discursos, o que foi confirmado pelo site Deadline.

A atriz de "Besouro Azul" esteve presente em várias manifestações pró-Palestina. Uma das declarações dizia: "Há muitas pessoas com medo de serem judias neste momento e elas estão experimentando como é ser muçulmano neste país".

Ela também compartilhou no X, ex-Twitter, uma publicação pró-Palestina de Roger Waters, do Pink Floyd, que foi criticado ao longo dos anos por suas declarações antissemitas.

Desde o início do conflito Israel-Hamas, artistas vêm sendo criticados por apoiadores dos dois lados por seus posicionamentos e vêm sendo dispensados de trabalhos. A atriz Mia Khalifa foi demitida da Playboy após defender ataques do Hamas.

Por este mesmo motivo, até figuras públicas que possuem alguma ligação direta com as nações em conflito preferem não se manifestar, como as modelos Gigi e Bella Hadid, descendentes de refugiados árabes nos Estados Unidos.

