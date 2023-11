Fernanda Paes Leme e Junior contam que 'deram uns beijos' quando eram adolescentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação de Junior no podcast de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank rendeu algumas revelações envolvendo os dois. A atriz e o cantor disseram que já ficaram quando mais novos, durante as gravações da série "Sandy & Junior" (1999).

"Naquela época éramos adolescentes, demos uns beijinhos", respondeu ele após Ewbank perguntar se eles já ficaram. "A gente era uma turma, então tudo na vida que fiz pela primeira vez, de certo e errado, foi com aquela galera. Ficava com um no dia, no outro dia já era outro", complementou Fernanda.

A fala foi dita após Junior tentar desviar do assunto. "Ah, deixa para lá", disse primeiro. Atualmente, Fernanda espera sua primeira filha, fruto do relacionamento com Victor Sampaio. Já o cantor é casado com Monica Benini, com quem tem dois filhos: Otto, de 6 anos, e Lara, de 2.

Na mesma entrevista, ele relembrou o "meme do miojo" e disse que, na época, não sabia falar não -mas, mesmo assim, não se arrepende do ensaio no qual representava a gula como um dos sete pecados capitais.

A imagem circula até hoje na internet e mostra o cantor em uma banheira cheia do macarrão. "Eu não tinha a manha. Hoje em dia acho engraçadíssimo ter um meme desse, chegou uma hora que eu que já queria ter essa figurinha."