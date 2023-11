Shows de Taylor Swift em São Paulo terão reforço no policiamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar vai reforçar o policiamento para os shows de Taylor Swift em São Paulo, nestas sexta (24), sábado (25) e domingo (26). A expectativa de público é de 44 mil pessoas por dia.

Será deslocado maior efetivo para a região do Allianz Parque, onde ocorrem os shows, e o Batalhão de Choque também poderá atuar se for preciso.

Além disso, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, haverá viaturas estacionadas em diversos pontos do trajeto entre a estação Barra Funda e o estádio, para dar segurança aos fãs que optarem por este caminho.

A Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista vai ter uma estrutura física dentro do estádio para registrar ocorrências, com ao menos um policial fluente em línguas estrangeiras e policiais femininas para o atendimento de eventuais ocorrências contra mulheres.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, há previsão de temporais e rajadas de vento entre esta quinta (23) e sábado.