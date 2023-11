Isabelle Drummond é rendida por assaltantes na rua e tem pertences levados no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Isabelle Drummond foi vítima de um assalto na noite de quarta-feira (22), no Rio de Janeiro. A artista, que se encontrava no Leblon, foi surpreendida por quatro criminosos que, após rendê-la, levaram pertences pessoais dela, de uma amiga e do motorista. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, em nota oficial.

Apesar do ocorrido, o veículo de Isabelle, um Audi, não foi levado pelos assaltantes, que aparentemente enfrentaram dificuldades para dar partida no automóvel. Isabelle e seus acompanhantes não sofreram agressões.

Na manhã desta quinta-feira (23), as autoridades conseguiram recuperar os objetos roubados no Morro do Santo Amaro. Entre os itens, estavam uma bolsa Prada, acompanhada de uma pochete da mesma marca, uma bolsa da Valentino e produtos da Apple, além da chave de um veículo Audi.

Além disso, a polícia encontrou uma Pajero preta, veículo utilizado pelos assaltantes durante a ação criminosa.

