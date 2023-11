'Não me acho bonita e não me sinto confortável', diz Sandy sobre ficar sem maquiagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa de Angélica para celebrar seus 50 anos estreou na noite de domingo (26). O primeiro episódio teve como convidadas Fernanda Souza, Maisa e Sandy. E foi um comentário da cantora que surpreendeu internautas e está repercutindo nas redes sociais.

Ela comentou sobre a ausência do uso de filtros em fotos e afirmou que não consegue fazer o mesmo porque não se sente confortável das pessoas a verem nua e crua. Até dentro de casa, comentou, é raro estar sem algo no rosto.

"Eu não me acho bonita e não me sinto confortável. Acho que é porque cresci assim, me vendo arrumada e maquiada. A minha cara é essa pronta que as pessoas veem e sem maquiagem, não é a minha cara. Estou desacostumada com a minha cara normal."

Um usuário escreveu no X (antigo Twitter) que achou o comentário forte. O influenciador Maicon Santini comentou que gostaria de dar um abraço na cantora. O perfil @_brucarolina95 relembrou que, quando criança, a artista era uma referência.

"É engraçado e triste perceber que a Sandy não é resolvida com a aparência porque todos sabemos que ela é lindíssima, por isso é triste ela não conseguir se enxergar bonita sem maquiagem ou filtro. Quem nunca quis ser como ela quando criança?"

