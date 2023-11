Chris Hemsworth causa alvoroço em aeroporto ao chegar ao Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Chris Hemsworth chegou ao aeroporto de São Paulo na tarde desta terça-feira (28) para iniciar sua programação na CCXP23. Vestindo bermuda e uma camiseta simples, o artista foi capturado em fotografias sorrindo por trás dos óculos escuros e usando um boné preto.

Conhecido por seu papel como Thor no universo da Marvel, Hemsworth estará presente no Palco Thunder para a estreia mundial tão aguardada de "Furiosa", ao lado de Anya Taylor-Joy e do cineasta George Miller.

O filme, cuja estreia no Brasil está marcada para 23 de maio de 2024, narra a história da jovem Furiosa, capturada por uma imensa horda de motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra Dementus. Ela enfrenta desafios monumentais enquanto busca encontrar o caminho de volta para casa e sobreviver.

Além de Chris Hemsworth, a CCXP já anunciou a participação de outros talentos em sua programação, como Timothée Chalamet e Zendaya. Jason Momoa, Austin Butler, Anya Taylor-Joy e Sandy também foram confirmados para integrar diversos painéis ao longo do evento.

A CCXP acontecerá entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro no São Paulo Expo.