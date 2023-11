Juliette se pronuncia após ser novamente acusada de suposto plágio por outra capa de single

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Juliette foi novamente acusada de suposto plágio por usuários das redes sociais, nesta segunda-feira (27), ao lançar a capa do single "Falta de Atenção". Após dezenas de comentários em seu perfil oficial, a artista emitiu um comunicado oficial dizendo que o material foi, de fato, inspirado na obra "Rest Energy", de Marina Abramovic e Ulay, artistas que a "cantora tem profunda admiração".

"Ressaltamos que as acusações de plágio são infundadas e estão sendo analisadas uma a uma pelo jurídico. O processo criativo buscou referenciar e homenagear a obra original sem reproduzi-la", diz um trecho do comunicado divulgado pela assessoria de Juliette.

Nos comentários da publicação do single da campeã do BBB 21, usuários apontaram as semelhanças e criticaram a falta de créditos. "Referência ou imitação? De os créditos a Marina Abramovic", escreveu a usuária que se identifica como @pretacordejambo. "Vixi colega kkkk plágio de novo kkkkkk", disse @lucianabiss.

A peça performática "Rest Energy" foi criada e encenada por Marina Abramovic e Ulay originalmente em 1980, em Amsterdã, Holanda.

Em outubro, o lançamento de "Magia Amarela", música lançada em parceria entre Juliette e Duda Beat como campanha publicitária da marca alimentícia Bauducco, foi dominado pelas acusações de plágio ao projeto audiovisual "AmarElo", de Emicida.