'Foi horrível', diz Ingrid Guimarães sobre briga com Paulo Gustavo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", a atriz Ingrid Guimarães contou pela primeira vez os detalhes de uma briga com o humorista Paulo Gustavo, morto em 2021, vítima de Covid."Foi horrível", ela disse a Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, as duas apresentadoras.

Ingrid chegou a dizer que não teria sobrevivido caso não tivesse feito as pazes com o amigo, com quem se desentendeu por causa da data de lançamentos de filmes que haviam produzido e protagonizado.

Segundo ela, os distribuidores de filmes que os dois estavam lançando prometeram a mesma data de estreia nos cinemas e houve uma disputa em torno disso.

A atriz disse que eles não conversaram sobre o assunto, porque Paulo não quis, e isso provocou um longo afastamento entre eles, o que a fez sofrer.

"Era uma angústia horrorosa, eu sentia muita saudade dele", lembrou.

Paulo Gustavo tomou a iniciativa de procurar a amiga e propôs que os dois tomassem um porre. Ingrid, no entanto, quis ter a conversa que havia sido adiada e, após "lavar a roupa suja", eles retomaram a amizade.

Os dois se encontraram no apartamento do humorista, falaram sobre todo o ocorrido e chegaram a conversar na cama dele, enquanto na sala o marido do humorista, Thales Bretas, recebia médicos para um jantar.

"Depois que ele morreu, passei um mês chorando pelos anos que deixei de conviver", disse Ingrid. "Mas fiquei feliz por ter feito as pazes".

Durante a pandemia, os dois conversavam todos os dias. "Tem fofoca retroativa", ele dizia, mencionando os anos em que haviam ficado afastados.

Ingrid chorou ao lembrar o episódio. Giovanna também ficou emocionada. Ela e Fernanda contaram que Paulo Gustavo é constantemente lembrado nas entrevistas do podcast.