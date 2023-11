Cynthia Nixon, atriz de 'Sex and the City', faz greve de fome contra o conflito Israel-Hamas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A guerra entre Israel e Hamas está mexendo com o mundo das celebridades. Cynthia Nixon, que interpreta Miranda Hobbes em "Sex and the City", está fazendo uma greve de fome para chamar a atenção para os efeitos colaterais do conflito.

Ela se juntou a um grupo de protestantes em frente à Casa Branca pedindo por um cessar-fogo em Gaza e pretende ficar dois dias sem comer nada, para exemplificar o que passam os moradores da região. O protesto começou na segunda-feira (27) e retorna nesta quarta (29). Em 2018, ela disputou o governo do estado de Nova York.

"Estamos aqui em greve de fome apenas para espelhar para [o presidente] Biden o tipo de privação que está acontecendo em Gaza e como ele tem ao seu alcance fazer um cessar-fogo acontecer. Nada disso é normal e nada disso pode continuar", disse ela durante discurso, de acordo com o jornal The Hollywood Reporter.