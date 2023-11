Quem são os influencers mais queridos pelo público brasileiro?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Forbes divulgou o resultado da pesquisa "Quem te influencia?", realizada pela YOUPIX em parceria com a MindMiners.

O estudo foi feito com 3.236 pessoas com mais de 18 anos, de diferentes classes sociais e regiões do Brasil, e revelou quem são os influenciadores mais queridos do público.

Confira:

*1. Whindersson

2. Ana Maria Braga

3. Casimiro

4. Maisa

5. Felipe Neto

6. Viih Tube e Eliezer

7. Receitas de Pai

8. Rodrigo Hilbert

9. Bianca Andrade

10. Podpah

11. Ei Nerd

12. Hugo Gloss

13. Alanzoka

14. Thais Fersoza

15. Mari Maria