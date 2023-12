Taís Araújo fala sobre possibilidade de voltar às novelas de João Emanuel Carneiro

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A atriz Taís Araújo falou sobre a possibilidade de voltar às novelas do autor João Emanuel Carneiro em "Mania de Você", novela prevista para estrear em setembro de 2024 logo após o remake de "Renascer", que começa em janeiro no lugar de "Terra e Paixão" na Globo.

Pedida pelo autor para viver a protagonista, que tem o nome de Viola, Taís comentou que ainda não teve uma conversa com a emissora sobre o assunto, e que gostaria de voltar a trabalhar com o autor de "Avenida Brasil" (2012).

"Ninguém falou comigo, eu só li e fui muito pega de surpresa", disse, ao participar do lançamento do filme "Ritmo de Natal", na última quarta-feira (29), ao site GShow.

"Eu não faço João tem muitos anos, foi uma parceria tão bonita e, depois, a gente não trabalhou mais junto. Eu adoro as tramas do João, sou muito fã, sou telespectadora das novelas do João", elogiou a atriz.

"Como atriz, eu gosto de falar os textos dele. A gente meio que cresceu juntos, a primeira novela dele foi minha primeira protagonista na Globo, mas esse convite ainda não me foi feito", concluiu.

O nome da protagonista da novela é Viola, uma referência à Viola Davis, atriz norte-americana que Taís é publicamente fã. Taís não trabalha com João Emanuel desde "A Favorita" (2008). Ela também fez "Da Cor do Pecado" (2004) e "Cobras e Lagartos" (2006).

"Mania de Você" conta a história de Viola, uma mulher que se muda para uma ilha em Angra dos Reis (RJ) com o marido, o inescrupuloso Mavi, que vai trabalhar numa grande empresa de cibersegurança.

Lá, Viola se torna melhor amiga de Luna, uma rica estudante de gastronomia. Viola se interessa por este universo e se mostra bem mais talentosa do que Luna. Desiludida com o casamento, Viola corresponde à paixão de Franco, o homem que Luna ama.

Dez anos depois, Luna está pobre, enquanto Viola se tornou uma chef de renome internacional. Luna pede ajuda à antiga amiga, que a emprega em seu restaurante.

Luna, porém, sente que Viola está vivendo a vida que estava destinada a ela. Ora amigas, ora rivais, Viola e Luna irão se unir para destruir Mavi, que armou para prender Franco injustamente.

"Mania de Você" tem previsão de estreia para setembro de 2024, após o remake de "Renascer", que começa em janeiro na faixa das 21h, ocupando o lugar de "Terra e Paixão".