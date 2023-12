É um delírio de fãs, diz Mel Fronckowiak sobre revival de 'Rebelde Brasil'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-integrante do elenco da novela teen Rebelde Brasil, Mel Fronckowiak se disse surpresa com a notícia de um possível reencontro do grupo em 2024. Intérprete de Carla, uma das protagonistas da adaptação da argentina Rebelde Way (2002), ela considerou um "delírio de fãs" os rumores de uma reunião com os outros cinco colegas do projeto.

Sem citar os nomes dos outros atores -Arthur Aguiar, Lua Blanco, Chay Suede, Micael Borges e Sophia Abrahão-, ela é enfática: "Não vejo isso [a nova versão] acontecendo. Não mesmo. Seguimos caminhos bem diferentes", diz à Folha de S.Paulo. Mel, por exemplo, afirma estar em outra e, há alguns anos, se reconhece mais como apresentadora do como que uma "atriz que canta".

No fenômeno teen exibido pela Record TV em 2011, Mel fazia par romântico com o personagem Tomás, vivido por Chay Suede. Desde então, ela fez participações em séries como O Hipnotizador (2015) e 3% (2016). É como apresentadora, no entanto, que ele se vê. Este é o seu foco. "Me considero uma atriz, que pode eventualmente cantar, mas me sinto à vontade é no lugar de apresentadora."

Casada com Rodrigo Santoro desde 2017 (estão juntos desde 2012), Mel antecipa que estará em mais uma temporada de "Destino Certo", no GNT, em 2024. Depois de percorrer o Brasil nos últimos episódios, ela vai voltar com as viagens internacionais.

"Ainda estamos vendo alguns roteiros, mas possivelmente o Oriente deve estar nas próximas viagens. É um destino que eu conheço pouco e quero desbravar", conclui.