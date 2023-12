Hugh Grant diz que odiou participar em 'Fantástica Fábrica de Chocolate'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Hugh Grant,63, não gostou muito de sua participação no filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate". O ator, que interpretou Oompa Loompa na produção, disse ter sofrido para viver a criatura parecida com um elfo, já que precisou recorrer a um traje especial para "ser um homem pequeninho". "Era como usar uma coroa de espinhos, muito desconfortável", afirmou. Sem a menor cerimônia, ele falou o que achou do trabalho. "Não poderia ter odiado mais".

As declarações de Grant deixaram Timothée Chalamet (Willy Wonka) e Olivia Colman (Mrs. Scrubbit) constrangidos em uma recente coletiva de imprensa. Protagonista de filmes como "Um Lugar Chamado Notting Hill" (1999), "Simplesmente Amor" (2003) e "Letra e Música" (2007) , ele explicou que toda hora ficava em dúvida se tinha que atuar só com a cabeça ou também com o corpo. "Nunca recebi uma resposta satisfatória. O que fiz com meu corpo foi terrível – e tudo foi substituído por um animador".

Ele ainda brincou que, na verdade, a sua boa vontade para fazer filmes não é uma das melhores: "Tenho odiado um pouco [fazer filmes], mas como tenho muitos filhos e preciso de dinheiro". Finalmente, Hugh Grant citou algo positivo deste novo projeto: "Foi divertido brincar e tentar novas falas".

Assim que saiu o nome de Grant confirmado no elenco para fazer Oompa Loompa, a produção recebeu várias críticas, inclusive de atores com nanismo. Na época, Paul King, diretor do longa, defendeu sua decisão em entrevista a Total Film. "Ele é o cara mais engraçado e sarcástico que já conheci. Trabalhamos juntos antes em 'Paddington 2´", continuou: "Depois de ver Hugh Grant como um homem laranja de 45 centímetros e cabelo verde, você fica: 'Ah tá'. Faz total sentido", destacou.

Baseado no clássico livro "A Fantástica Fábrica de Chocolate", de Roald Dahl, Wonka mostra um jovem Willy Wonka (vivido por Timothée Chalamet) e como ele conheceu os Oompa-Loompas em uma de suas primeiras aventuras, antes de se tornar o dono da maior fábrica de chocolate do mundo.

Chalamet é o terceiro ator a usar a cartola do personagem. Gene Wilder interpretou de forma memorável o doceiro na adaptação de 1971,"Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate", e Johnny Depp mais tarde encarnou o papel no reboot de 2005, "Charlie e a Fábrica de Chocolate, dirigido por Tim Burton. O lançamento mundial está previsto para 7 de dezembro.