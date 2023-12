Após 27 anos, Angélica volta a gravar programa no SBT e faz especial com Eliana

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - 27 anos depois, Angélica está gravando um programa no SBT. A ex-apresentadora da Globo topou convite de Eliana e grava nesta terça-feira (5) um especial de fim de ano com a sua amiga.

Eliana foi até o Rio de Janeiro para conhecer a casa de Angélica e mostrar a mansão a apresentadora, onde mora com o marido, Luciano Huck, para os seus telespectadores.

A participação foi simplificada porque Angélica não tem mais contrato de exclusividade com qualquer empresa de comunicação. Huck, que concorre com Eliana, não vai aparecer no especial.

Será a primeira aparição de Angélica em um programa do SBT depois de 27 anos. Ela gravou um vídeo especial para o Teleton deste ano. Mas não fazia ou participava de uma atração na TV de Silvio Santos desde 1996.

Angélica começou a carreira na extinta Rede Manchete (1983-1999), mas em 1993 foi contratada pelo SBT. Por lá, apresentou três programas: Passa ou Repassa, TV Animal e Casa da Angélica. Após o fim do acordo, Angélica foi para a Globo.

A participação de Angélica no SBT também é uma cortesia de agradecimento da esposa de Luciano Huck à emissora, que liberou Eliana para as gravações do Angélica 50 e Tanto, programa que estreou recentemente na Globo.