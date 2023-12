Cezar Black, Nadja Pessoa e Yuri Meirelles estão na roça em 'A Fazenda 15'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cezar Black, Nadja Pessoa e Yuri Meirelles estão na roça e disputam a permanência em A Fazenda 15. Um dos três participantes será mais um dos eliminados da atual edição do reality show e deixa a competição nesta quinta-feira (30). Jaquelline Grohalski venceu a prova do fazendeiro e se salvou da 11ª berlinda da atração rural da Record.

O trio foi indicado na votação desta terça-feira (5) e se enfrentaram no desafio do dia. Yuri Meirelles já estava na roça por ter sido puxado da baia e ficou de fora da prova do fazendeiro. A dinâmica disputada nesta quarta-feira (6) exigiu dos peões boa memória, percepção, agilidade e também um pouco de sorte.

Na primeira etapa, os competidores tinham que assistir alguns vídeos em três celulares gigantes, memorizar e responder perguntas sobre o conteúdo apresentado nos aparelhos cenográficos. Na segunda etapa da dinâmica, a missão era adivinhar palavras gravadas por outros peões da sede. As palavras eram transmitidas sem som aos jogadores.

Na última rodada da dinâmica, o trio disputou para encontrar o logo de um dos patrocinadores do programa. Black e Jaquelline empataram com 29 pontos, mas a peoa levou a melhor na sorte e conquistou o chapéu do fazendeiro.

Cezar, Nadja e Yuri vão disputar a preferência do público para permanecer no jogo e seguir na luta pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O próximo eliminado de A Fazenda 15 será conhecido nesta quinta-feira (7).